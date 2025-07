Calabria idea per il Napoli? Spunta l'ipotesi di Sarno

Calciomercato Napoli - Puntata ricca anche quella di oggi di Il Ritiro di Mattina, con un’anticipazione interessante formulata dall’esperto di calciomercato Sebastiano Sarno, in collegamento con il Ritiro di Mattina su Canale 9 in onda dalle 7 alle 8 condotto da Vincenzo Mele. “Il Napoli potrebbe andare su Davide Calabria – ha sottolineato Sarno -, ancora svincolato e in cerca di ingaggio”.



Dopo aver chiuso la sua esperienza al Milan e la breve parentesi al Bologna, con cui ha vinto una Coppa Italia, il terzino classe 1996 è attualmente svincolato e alla ricerca di una nuova opportunità. Intanto, non demorde e si allena da solo. Al Ritiro di Mattina, si sono alternati, oltre all’esperto di calciomercato, l’ex giocatore del Napoli Gennaro Scarlato e il giornalista Jacopo Volpi.