Scott McTominay si rivede a Dimaro! Lavoro personalizzato fra campo e palestra | FOTO CN24

Foto: Ciro De Luca per CalcioNapoli24

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi stiamo raccontando in diretta video il quindicesimo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Val di Sole. Si tratta dell'allenamento pomeridiano del Giorno 9 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli.

Scott McTominay si è rivisto in campo, fra l'ovazione dei tifosi. Giri di campo e lavoro personalizzato senza palla per lo scozzese, che poi alle 18:14 rientra in palestra. Prosegue la sua tabella di recupero, verso il rientro.

Ecco le foto a cura di Ciro De Luca per CN24: