Kiss Kiss Napoli - Il Napoli ha il sì di Conte, se De Laurentiis volesse lo firmerebbe adesso!

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli ha già il sì di un grandissimo allenatore, quello di Antonio Conte. Rispetto alla mia perplessità e timore sull’eventuale rifiuto di Gasperini, il Napoli sarebbe in grado di programmare la prossima stagione con serenità e domani sera potrebbe portare Antonio Conte in città. Chiariamolo, Conte non sarebbe una seconda scelta: il Napoli ha lavorato su binari paralleli, se ADL volesse firmerebbe adesso con Conte”