Inter, il ds Ausilio a Sky: "Contatti con Mertens anche molto recenti, è un giocatore in scadenza. Credo voglia restare a Napoli, ma non capisco tutto questo clamore mediatico"

Calciomercato Napoli - Piero Ausilio, ds dell'Inter, è intervenuto ai microfoni d Sky Sport:

Mertens

Calciomercato: Mertens-Inter, le parole di Ausilio

"Inutile negare che abbiamo trattato Mertens che è un giocatore in scadenza con il Napoli. Ci sono stati anche contatti telefonici tra Marotta e De Laurantiis. E' un giocatore che potevamo prendere a parametro zero e abbiamo avuto contatti anche molto recenti. Adesso non so se ha trovato l'accordo per il rinnovo o se abbia già firmato, ma non capisco il clamore mediatico sullatrattativa. E' chiaro che comunque la volontà attuale del ragazzo è di restare a Napoli".