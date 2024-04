Icardi torna in Serie A? L'indizio arriva dalla... tuta di Wanda Nara? | FOTO

Calciomercato, clamoroso ritorno di Mauro Icardi in Serie A? Le indiscrezioni già non mancavano di certo e ora un dettaglio infiamma ancor di più le voci. Un dettaglio che giunge direttamente da Wanda Nara e che potrebbe tanto essere un nulla di fatto quanto una provocazione/indizio.

Calciomercato Juve, da Wanda Nara l'indizio su Icardi?

E se l'ex bandiera dell'Inter finisse in bianconero in estate? Anche come smacco verso la società nerazzurra da cui è stato scaricato e con cui non si è lasciato benissimo. Uno scatto di Wanda ha infiammato i social in queste ore, perché su Instagram, a sorpresa, è apparsa con una tuta della Juventus direttamente dalla Turchia dove attualmente stanno vivendo. Cosa significa? Mera provocazione o anche un possibile segnale? Gli utenti in rete si stanno già scatenando, in un senso o nell'altro.