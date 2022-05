Gaetano-Napoli, De Laurentiis ha deciso il suo futuro: spunta una novità sul contratto

Notizie Napoli calcio. Gianluca Gaetano è stato tra i protagonisti assoluti della promozione in Serie A della Cremonese. Il giovane talento di proprietà del Napoli è tra le rivelazioni dell'ultima Serie B.

Per questo motivo il presidente De Laurentiis ha seguito con grande interesse la crescita di Gaetano ed ora ha preso una decisione sul suo futuro nel Napoli. Ecco quanto riporta Il Mattino:

De Laurentiis vuole tenersi Gianluca Gaetano, il gioiellino di Cimitile che ha trascinato la Cremonese al ritorno in serie A. I lombardi proveranno a convincere il patron azzurro a fargli fare un altro anno di esperienza con Pecchia, ma il Napoli lo porterà a Dimaro e lo proverà. Ma difficile che possa cambiare idea.

Il ragazzo viene considerato pronto al grande salto in maglia azzurra. Possibile che il primo passo possa essere un adeguamento del contratto, visto che adesso guadagna poco meno di 400mila euro. Non è escluso che, dovesse restare in rosa, un aumento del suo stipendio