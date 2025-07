Ultime calcio Napoli - Milinkovic-Savic si avvicina al Napoli. Alfredo Pedullà, durante lo Speciale Calciomercato, ha parlato di Vanja Milinkovic-Savic e della trattativa col Napoli. Il calciatore è atteso per le visite mediche.

Alfredo Pedullà su Milinkovic-Savic al Napoli:

"Milinkovic-Savic ha svuotato il suo armadietto, è pronto per le visite mediche. Il Napoli pagherà non 19 ma 22 mln di euro per dilazionare il pagamento. Ngonge andrà al Torino in prestito con diritto di riscatto a 18mln".