E se vedessimo Calzona di nuovo in Serie A il prossimo anno?

Calciomercato Napoli, altre tre gare e poi via alla rivoluzione. Purtroppo la gara di Udine ha dato conferma ulteriore - se mai ce ne fosse stato bisogno - che non vi è alternativa dopo una stagione tanto sciagurata che ribaltare completamente il tavolo. Così tempo altri 270 minuti e poi si tireranno le somme in maniera netta, con tagli importanti e scelte di petto per rilanciare questa squadra che è andata ben al di sotto della soglia dignità. Determinante sarà il nuovo allenatore per tracciare progetti e identificare i rinforzi, ma nel frattempo la società si muove individuando chi è ormai svuotato e ha dato tutto.

Chi saluterà di certo per far spazio proprio al nuovo mister sarà Francesco Calzona, certo dall'addio sin dall'inizio a meno di una clamorosa qualificazione Champions per la quale non si è andati nemmeno vicino ormai.

Il tecnico saluterà con non pochi rammarichi considerando come si sta chiudendo quest'annata e una media punti che lo rende il peggior tecnico dal 2009 a oggi: mortificante e gratuito per la professionalità e la dedizione che ci ha messo sin dall'inizio, ma purtroppo i numeri sono numeri anche se non ha certo colpe nette e assolute considerando le macerie trovate al suo arrivo.

Ora la squadra, dopo averlo inizialmente seguito, si sta progressivamente sfaldando man mano che si avvicina il traguardo di fine stagione.

Nuova panchina Calzona: assist dal Napoli?

Tuttavia chissà che questa esperienza amara, oltre a circa 300 mila euro di guadagno extra oltre il ruolo di Ct della Slovacchia, non gli possa valere un pass per un futuro ancora in Serie A. La sua conoscenza della materia, l'eleganza con cui si è mostrato e i principi di gioco che ha provato a manifestare con una squadra seppur compromessa al suo arrivo non sono passate inosservate.

Così dopo l'Europeo che lo attende con la nazionale, non è da escludere del tutto che qualche squadra di media bassa classifica lo possa chiamare per una vera e propria prima avventura da allenatore di un club iniziando sin dall'inizio. Un po' come accaduto con Aurelio Andreazzoli alla lunga uscito dall'ombra di Maurizio Sarri per esperienze indipendenti. Vedremo ancora Calzona nel campionato italiano? Chissà. Di sicuro, sul piano umano e tecnico, meriterebbe una seconda chance.