Sportitalia - De Bruyne-Napoli, si può andare fino in fondo! Biennale con opzione: le cifre

Calciomercato Napoli - Kevin De Bruyne è il grande obiettivo di mercato del Napoli per la prossima stagione. Il centrocampista belga lascerà il Manchester City a parametro zero ed Aurelio De Laurentiis sta provando a portarlo all'ombra del Vesuvio.

Importanti aggiornamenti sulla trattativa De Bruyne-Napoli arrivano da Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, che ha svelato anche le cifre dell'offerta azzurra:

"De Bruyne-Napoli “si può andare fino in fondo”, come anticipato mercoledì scorso (visita della moglie compresa) quando altrove veniva ritenuta una cosa molto difficile per via del Liverpool (mai materializzatosi, almeno fin qui). Confermata l’offerta biennale con opzione (da circa 7-8 milioni a stagione più bonus): non ci sono gli accordi totali come raccontato nel pomeriggio dal Belgio, contano solo le firme, ma il Napoli continua ad avere le carte in mano".