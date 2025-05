Magoni: "Niente drammi, dipende ancora tutto dagli azzurri. Il Napoli deve fare una cosa..."

OSCAR MAGONI, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero. Ecco quanto ha affermato: "Pari del Napoli? Gli azzurri avevano un jolly e l'hanno usato col Genoa, ora con due vittorie arriverebbe lo scudetto quindi non farei drammi. Errori sui gol del Genoa? Sì, ma non è il caso di trovare dei colpevoli al momento. E' stato strano vedere due gol presi dal Napoli a difesa schierata, ma i calciatori lo sanno bene. Ora la squadra deve rimanere tranquilla e concentrata, c'è ancora un vantaggio e tutto dipende ancora del Napoli. Cosa deve fare Conte adesso? Non so, ma conosco le pressioni della piazza di Napoli. I calciatori dovranno isolarsi e pensare solo ad allenarsi in vista di Parma, la miglior cosa è vivere la quotidianità con lucidità. 4-4-2 o 4-3-3 con Neres? Dipende dalle condizioni del brasiliano, non è il caso di fare esperimenti adesso. Bisogna cercare di usare un assetto che dia equilibrio negli ultimi due match, Conte ha in mano la situazione e saprà cosa fare per arrivare fino in fondo. Raspadori? Non avevo alcun dubbio sulle sue qualità tecniche e morali, le uniche perplessità erano di natura tattica. Con lui bisogna giocare con due attaccanti, non è un esterno. Lobotka è stato rischiato troppo presto? Se è andato in campo Conte avrà avuto l'ok dallo staff medico, poi l'infortunio purtroppo è un caso. A posteriori può essere stato un errore, ma non me la sento di giudicare la scelta".