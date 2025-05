Napoli-Genoa, moviola Gazzetta: manca un cartellino rosso, la verità sul braccio di Venturino

Napoli-Genoa 2-2, La Gazzetta dello Sport propone anche la moviola del match del Maradona soffermandosi in particolare sul tocco di mano di Venturino in area di rigore e sulla mancata espulsione di Billing.

Napoli-Genoa 2-2, la moviola de La Gazzetta dello Sport

Come riporta la rosea, innanzitutto è giusto non ammonitore Lukaku al 34esimo per colpo parziale sul piede di Vasquez: prima, infatti, prende la palla. Così come corretti sono i due gialli per Vitinha al 14esimo e al 44esimo del secondo tempo.

Non c’è rigore invece per il Napoli per il tocco di mano di Venturino: il bracco è aderente e in fase di ritrazione. Manca però il secondo giallo Billing per pedata in volto a Vasquez da punire per quanto comunque accidentale.