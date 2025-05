Parma, Djuric sfida il Napoli: "Voglio fare gol e centrare la salvezza! Contro le grandi abbiamo sempre fatto bene"

Empoli-Parma 2-1, gli emiliani perdono lo scontro diretto per la retrocessione e adesso si preparano ad affrontare il Napoli al Tardini. A fine partita Milan Djuric ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate sul sito ufficiale del Parma. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24 in vista di Parma-Napoli:

“Manca poco al nostro obiettivo, ci manca l’ultimo sforzo. Bisogna pensare positivo e spingere, avere un po’ di cattiveria e un pizzico di fortuna. C’è molta amarezza per come è arrivato questo risultato, un punto ci sarebbe servito. Gli altri ragazzi stanno facendo bene e io sto cercando minuti per tornare al massimo. Chiaro che non c’è tempo perché mancano due giornate, però vorrei chiudere bene con una bella salvezza e un gol importante. Dobbiamo prenderci punti con le grandi? Noi abbiamo fatto sempre abbastanza bene con le grandi, quindi sono fiducioso, partiamo dal secondo tempo di Empoli correggendo qualcosa”.