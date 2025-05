Parma-Napoli, infermeria piena per Chivu: in 9 rischiano di saltare il match del Tardini

Notizie Napoli calcio - Parma-Napoli sarà una gara chiave in ottica scudetto per la squadra di Conte: dopo il pareggio contro il Genoa gli azzurri hanno esaurito i "bonus" ed al Tardini dovranno giocare solo per la vittoria.

Dall'altra parte ci sarà un Parma a caccia di punti pesanti per la salvezza: i ducali sono a +4 dal terzultimo posto a due gare dal termine e dopo il Napoli affronteranno l'Atalanta in trasferta. Se il fattore casa potrà avere la sua spinta positiva, dall'altro lato il tecnico Cristian Chivu deve fare i conti con un'infermeria piuttosto piena: ad oggi sono ben nove gli indisponibili. Bernabè, Vogliacco, Estevez, Cancellieri (l'unico che sembra poter strappare una convocazione), Mihaila, Osorio, Kowalski, Circati, Charpentier. A loro si aggiunge pure lo squalificato Valenti.