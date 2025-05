Napoli-Genoa 2-2, le pagelle dei giornali per Gilmour: "Il 2-2 parte da lui, regia troppo scolastica"

Infortunio Lobotka in Napoli-Genoa con Gilmour lanciato in campo praticamente da subito. Vi proponiamo di seguito le pagelle dei giornali sul centrocampista scozzese.

Napoli-Genoa 2-2, le pagelle dei giornali per Gilmour

La Gazzetta dello Sport, voto 5.5: “Dentro a freddo perché Lobotka alza presto bandiera bianca. Un po’ confusionario, sbaglia subito un’apertura. Stavolta la regia è troppo scolastica”.

Corriere dello Sport, voto 5.5: ”Sbaglia un appoggio facile in verticale e regala palla al Genoa che non la perde più fino al 2-2”.

Corriere della Sera, voto 6: “Il palleggiatore non ha vita facile quando gli avversari ti tolgono l’aria”.

Il Mattino, voto 5: “La doppia marcatura di Messias e Masini riservata per Lobotka, viene trasferita su di lui. E sortisce i suoi effetti, soprattutto Masini trova le misure per togliere tanta luce al play scozzese. Una gara sofferta in uno spazio scomodo”.

TuttoSport, voto 5.5: “Non riesce a incidere, così come il compagno di reparto Anguissa”.

La Repubblica, voto 6.