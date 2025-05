Il Mattino suona la carica - Non si può buttar via così uno scudetto: caro Napoli, caro Conte, rialzate la testa

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino, a firma di Francesco De Luca, commenta così Napoli-Genoa 2-2.

"Cari ragazzi, caro Conte: fatelo per la città che vi ha stretto in un fortissimo abbraccio ieri sera, non mollate dopo il pareggio col Genoa che ha consentito all'Inter di portarsi a un punto dal Napoli. Due volte in vantaggio, due volte raggiunti da avversari che niente avevano da chiedere più al campionato. Un imprevisto e grave passo falso nel momento chiave. Ma un punto, a due partite dalla fine, può dire comunque tanto.

Avete costruito un sogno e potete realizzarlo. Ha forse ragione Conte: meglio la contemporaneità che gli orari sfalsati delle partite. Perché sul primo tempo del Napoli contro il Genoa ha inciso dal punto di vista psicologico il risultato dell'Inter a Torino, quel 2-0 conquistato da Inzaghi con le seconde linee (rispetto alla formazione della partita show col Barcellona aveva riconfermato soltanto Bastoni e Bisseck).

Napoli-Non si spiega altrimenti perché vi sia stata una reazione così debole al pareggio del Genoa, con l'autogol di Meret. Non si è vista la rabbia ma soltanto la tensione di una squadra che si sentiva braccata dall'Inter, peraltro avendo perso dopo appena dieci minuti una pedina preziosa, Lobotka. Tanto prezioso il play da essere stato schierato anche se in condizioni fisiche imperfette, avendo il giocatore chiesto subito il cambio. Era accaduto lo stesso due settimane fa con Buongiorno.

[...] il Napoli dovrà fare il massimo al Tardini con le risorse disponibili e soprattutto con un atteggiamento differente. Serve una concentrazione feroce, quella cattiveria che è scomparsa nell'ultimo quarto d'ora al Maradona. Uno scudetto non si può buttare così. Rialzate la testa, ragazzi. E quel punto in più difendetelo con il cuore".