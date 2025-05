Sapete chi poteva esserci oggi al posto di Raspadori?

Napoli-Genoa: finisce 2-2 ma c’è ancora un altro pesantissimo gol di Raspadori per quella che poteva essere la rete della vittoria se non ci fosse stato il blackout nel finale.

Intanto il Corriere dello Sport oggi in edicola commenta così l’ennesima prestazione di livello dell’attaccante emiliano:

Così l'attaccante è l'uomo del momento, quello in copertina di uno Scudetto più vicino, di turno in turno. Ed è anche in una situazione particolare, perché a gennaio avrebbe voluto salutare.

In direzione? Non è dato sapersi, c'era sicuramente una possibilità con la Roma – in uno scambio con Lorenzo Pellegrini – oppure la Juventus, che ne aveva chiesto i servizi con gli azzurri a rispondere picche.

Poi l'Atalanta, anche se poi è arrivato Maldini, mentre il Milan non ha mai chiamato