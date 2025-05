Notizie calcio - Scott McTominay sta vivendo una stagione straordinaria nel suo primo anno al Napoli, affermandosi come uno dei protagonisti principali della squadra di Antonio Conte nella corsa allo Scudetto 2024/25.

Nel corso della stagione, McTominay ha collezionato 31 presenze in Serie A, realizzando 11 gol e fornendo 6 assist in campionato. Numeri che nessun cetrocampista, tranne Hernanes alla Lazio, ha vissuto alla sua prima esperienza in Italia.