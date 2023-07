Dalla Francia - Rivoluzione in attacco per il PSG, piace Ousmane Dembele per il dopo Mbappe

Notizie Calcio Napoli – In casa Paris Saint-Germain si pensa al futuro dell'attacco. L'addio di Kylian Mbappe in questa sessione di mercato è una possibilità concreta, con il presidente Al-Khelaifi che ancora una volta ha ribadito che non ha intenzione di lasciar partire il fuoriclasse francese l'anno prossimo a zero.

Ousmane Dembele

PSG, Dembele per il dopo Mbappe

La redazione del portale francese Foot Mercato riporta che al club parigino piace molto Ousmane Dembele del Barcellona. La clausola rescissoria di Dembouz è di "soli" 50 milioni di euro fino al 31 luglio. Il PSG, aggiungono i colleghi transalpini, considera l'esterno blaugrana una priorità.