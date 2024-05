Conte-Napoli, conferme da Milano: trovato l'accordo sull'ingaggio! C'è già un nome per sostituire Osimhen

Calciomercato: Antonio Conte si avvicina al Napoli! Lo annuncia da Milano il giornalista Nicolò Schira, esperto di calciomercato, sul suo profilo Twitter.

Conte al Napoli

Conte al Napoli, ecco quanto svelato da Schira: contatti positivi e trattative in corso nelle ultime ore per un contratto fino al 2027. Ingaggio da 6,5 milioni di euro all'anno più 2 milioni di euro di bonus in caso di qualificazione del Napoli alla prossima UEFA Champions League.

Romelu Lukaku vorrebbe tornare a lavorare con Antonio Conte . Hanno un ottimo rapporto e Big Rom tornerà dalla Roma a Chelsea , ma non è nei piani dei londinesi. Se Conte firma per il Napoli, l’attaccante diventerà uno dei bersagli principali da sostituire Osimhen…