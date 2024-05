Calciomercato SSC Napoli - Discorso di mercato in casa Napoli per quanto riguarda il portiere. Ne parla il Corriere dello Sport.

Il nuovo contratto di Meret scadrà nel 2025, dopo che il Napoli ha esercitato l’opzione di rinnovo (per presenze):

“La sua permanenza non è scontata. Ieri, per la cronaca, a Castel Volturno è stato segnalato Andrea Pastorello, uno dei manager di Alex: di lui, però, si parlerà a fine stagione. Intanto è in arrivo Caprile dopo il prestito all’Empoli”