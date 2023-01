Calciomercato: Cheddira in Serie A, annuncio di SportMediaset

Il calciomercato di Serie A può scatenarsi con il nome di Cheddira del Bari, pronto a lasciare la Serie B per approdare nella massima serie del campionato italiano. Ci sono due squadre su tutti che vorrebbero prenderlo subito.

Calciomercato: Cheddira in Serie A, due club su di lui

Calciomercato Napoli - Aggiornamenti di calciomercato da SportMediaset per il futuro di Cheddira. Il giocatore che ha stregato la famiglia De Laurentiis è stato accostato anche al Napoli, ma potrebbe firmare con altre squadre di Serie A. Perché nelle ultime settimane, dopo i Mondiali 2022 in Qatar dove ha partecipato con il Marocco, si sono incrementate le voci di calciomercato sul possibile trasferimento di Cheddira in Serie A.

Mercato che si infiamma con il capocannoniere della Serie B Walid Cheddira: Lazio e Torino sono pronte ad avanzare le loro proposte concrete per convincere il Bari a cederlo. A darne conferma è Sport Mediaset che svela come i prossimi giorni di gennaio possono essere decisivi per il bomber marocchino.