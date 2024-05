Chiariello: "Ripensamento su Conte? Forse De Laurentiis ha paura di accappottarsi definitivamente..."

Umberto Chiariello, giornalista, commenta ai microfoni di Canale 21 le ultime notizie in merito al possibile arrivo di Antonio Conte al Napoli: "

"Ripensamento su Conte dopo aver ottenuto l'accordo? A ottobre quando De Laurentiis voleva prendere Conte aveva in mente di arrivare in Champions, ora senza Champions ha paura che magari potrebbe fare la fine di Ancelotti e il Napoli si accappotta direttamente senza i soldi della Champions. Nelle mie gerarchie, c’è Conte al primo posto, poi Gasperini e poi Pioli e Italiano. Non sono gestori, sono tutti allenatori di campo”.