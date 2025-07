"Da Noano" al record con l'Ajax: 10 curiosità + 1 su Noa Lang | VIDEO CN24

Ultime news calciomercato - Noa Lang sta già conquistando i tifosi azzurri, con le prime frasi in napoletano via social e i suoi dribbling in campo. Ma quanto conoscete il nuovo acquisto dei partenopei?

?Ecco 10 curiosità+1 su Noa Lang, l'ala olandese da poco arrivata al Napoli:

Il 1 dicembre 2019, nella sua prima partita da titolare nell’Ajax, realizza una tripletta, diventando il primo giocatore del club a riuscirci in 60 anni. Nato nei Paesi Bassi, ha padre di origini surinamese, madre olandese e il patrigno è l'ex attaccante marocchino Bukhari. In occasione della sua presentazione a Dimaro, ha ammesso con ironia: “La prima parola che ho imparato in italiano è ‘stanco’!”, parlando della fatica degli allenamenti di Conte. In Olanda, secondo Lang, si lavora soprattutto con la palla; in Italia invece si corre molto di più e questo lo costringe ad uscire dalla comfort zone. Primariamente ala sinistra, può giocare anche da esterno destro o trequartista, adattandosi perfettamente ai sistemi di Conte. Oltre al calcio, Noa Lang ha una carriera come rapper sotto lo pseudonimo "Noano". Ha pubblicato singoli di successo come i suoi singoli “Damage” e “Waka” che hanno superato i 20 milioni di streaming. Il primo lo ha portato al disco d’oro in Olanda. Chissà se un giorno farà un featuring con Geolier! Al PSV ha guadagnato fama di "talento ribelle" per via di divergenze con Erik Ten Hag ai tempi dell’Ajax, ma a Eindhoven ha trovato la giusta stabilità. Con il Club Brugge ha trionfato nella Pro League nel 2020?21 e 2021?22, diventando anche Belgian Young Professional of the Year. Il suo passaggio al Napoli è costato circa €25?28 milioni, con un contratto quinquennale fino al 2030. Ha raccontato che il PSV bloccò il suo trasferimento a gennaio. Il desiderio di venire era fortissimo. Antonio Conte lo ha voluto fortemente per domare il suo carisma, definendolo prezioso ma con bisogno di maturità. Prima di firmare Noa disse che sarebbe venuto solo se Conte gli avesse chiarito l’importanza del ruolo. Definito “emotivo”, ha vissuto momenti di negatività e critiche, ma ha dichiarato che proprio quelle esperienze lo hanno reso più forte mentalmente. Durante la stagione 2025, suo padre Jeffrey fu aggredito durante una partita come ufficiale di gara: declinò di sporgere denuncia, scegliendo il silenzio con dignità.