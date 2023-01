Lo strano caso Giannini: Nazionale under 19 ma riserva a Napoli, due club pronti a prenderlo | ESCLUSIVA

Crescere e dimostrare il proprio talento, due obiettivi che ogni giovane vuole raggiungere per arrivare a giocare tra i grandi, nel calcio che conta. Enrico Giannini, terzino sinistro classe 2004, questo lo sa bene, e a 6 anni comincia a giocare nella scuola calcio ASD Micri di Volla (NA). Primi calci ad un pallone da attaccante e questo spiega tante cose, a cominciare dal fatto che ha un piede delicato e di qualità. Maglia numero 10 sulle spalle e tecnica che ha concesso di fargli fare sempre la differenza.

Giannini arriva nel Napoli

A soli nove anni viene selezionato dal Napoli, coronando un sogno che in tanti non arrivano neanche ad immaginare. Lello Costanzo, Armando Nocerino e Fabrizio Fabris lo rendono protagonista di due campionati Esordienti, trasformandolo, però, in un terzino sinistro moderno. Nella stagione 2017/18 si toglie anche una bella soddisfazione: infatti, si fa notare nella formazione dei Giovanissimi Regionali, in particolare nel Torneo “Ignazio Zola” in Sardegna dove, in finale, segna una rete al Chelsea nel 3-1 che vale la coppa. L’anno 2018 è quello della consacrazione: con l'Under 15 Nazionale, infatti, si prende la titolarità della fascia e del palcoscenico, completando una cavalcata trionfale che porterà il Napoli alle “final four” scudetto. Nella stagione 2019/20 Giannini viene naturalmente promosso in Under 16 e ad agosto respira anche l’aria dell’Under 17 perchè mister Carnevale lo chiama per partecipare al Torneo “Nereo Rocco”. Si aprono subito per lui le porte della Primavera, nella stagione '21/'22, tanto che riesce tra campionato, coppa Italia e Playout, a mettere insieme ben 23 presenze stagionali, condite da due assist. In questa stagione, invece, un po' di difficoltà a trovare spazio: gli viene preferito Acampa, che terzino non è, essendo un centrocampista di sinistra ma anche una seconda punta e classe 2003, tanto da trovare 11 presenze nel campionato Primavera 1 e 3 in coppa Italia. E', invece, nella UEFA Youth League che riesce a trovare spazio con regolarità, giocando 5 gare su 6 per tutti i 90 minuti e partendo, invece, sempre titolare, trovando anche una rete, contro i Rangers.

Giannini richiesto da due club

Giannini è un laterale di fascia mancina dal fisico importante, veloce ed elegante nei movimenti, ma soprattutto dotato di un piede sinistro naturale davvero fuori dal comune per la categoria. Meriterebbe più spazio, ma Frustalupi lo usa con il contagocce. Tra l'altro, ha una rimessa laterale pazzesca, caratteristica che hanno in pochi: una sua battuta laterale sembra tanto un calcio d'angolo. Nel giro della Nazionale Under 19, riesce ad imporsi maggiormente con le ultime due convocazioni con Ungheria e Spagna. Mai aggregato alla prima squadra, pur essendo un terzino sinistro puro, e si sa che in giro ce ne sono pochi, è un prodotto locale che il Napoli rischia di perdere a zero, visto che, secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, Atalanta ed Empoli si sono fatte avanti per portarlo in organico nella prossima stagione.

