Cremonese, Braida: "Gaetano merita la A, qualità in sviluppo per grandi club"

Ariedo Braida, direttore generale della Cremonese in una intervista rilasciata a 'Tuttojuve.com' si è soffermato a parlare anche di Gaetano:

"Il nostro è stato davvero un ottimo mix. Ogni componente è servita per salire di categoria. L'orgoglio di vedere quattro giovani, seppur non di nostra proprietà, nella sfida dell'U21 con la Bosnia dello scorso marzo. Qualcuno di loro sembrava non potesse giocare, come Fagioli che è stato valorizzato dal mister che lo conosceva. E senza dimenticarci di Okoli, Carnesecchi e Gaetano che meritano la Serie A. Questi ragazzi sono solo all'inizio del proprio percorso, le loro qualità sono ancora in via di sviluppo per grandi club come Juventus e Napoli".