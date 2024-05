Cagliari-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Ranieri schiera Gaetano alla sua ultima partita

Nel suo ultimo undici iniziale da allenatore dei sardi (e di squadre di club) Ranieri mette in campo un 4-2-3-1 in cui c'è il fresco ex Mina a guidare la retroguardia e con Nandez, anch'esso probabilmente al passo d'addio, sulla linea dei trequartista. Lapadula unica punta. Italiano passa dalle parole ai fatti e dimostra di non star già pensando ad Atene: Dodo e Biraghi titolari, a centrocampo c'è Bonaventura e non Arthur come da previsioni. La trequarti è quella attesa, Belotti si prende il posto di numero nove.

Di seguito le formazioni ufficiali di Cagliari-Fiorentina.

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Obert, Augello; Deiola, Prati; Nandez, Viola, Luvumbo; Lapadula.

A disposizione: Radunovic, Aresti, Hatzidiakos, Wieteska, Di Pardo, Mancosu, Sulemana, Azzi, Oristanio, Pavoletti, Petagna, Mutandwa, Shomurodov, Gaetano.

Allenatore: Claudio Ranieri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Ikone, Barak, Castrovilli; Belotti.

A disposizione: Christensen, Martinelli, Kayode, Faraoni, Quarta, Comuzzo, Parisi, Arthur, Infantino, Duncan, Maxime Lopez, Beltran, Gonzalez, Nzola, Kouame.

Allenatore: Vincenzo Italiano.