Crescono i compensi che il Napoli ha versato ai suoi amministratori nel corso della stagione 2022/23, annata storica in cui è stato conquistato il terzo Scudetto. Come si evince dal bilancio della società al 30 giugno 2023 (chiuso con un utile record di 79,7 milioni di euro), i compensi per il CdA del club sono stati pari a 2,5 milioni di euro, in piccola crescita rispetto ai 2,3 milioni della stagione 2021/22.

Ricordiamo che il CdA della SSC Napoli attualmente è formato da: