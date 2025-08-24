Gazzetta - Il Napoli potrà essere ancora più cattivo se De Bruyne detterà profondità a Hojlund e non Lucca...

Ultime notizie SSC Napoli - De Bruyne, in viaggio verso la condizione migliore, fa già intuire cosa può aggiungere come scrive la Gazzetta dello Sport.

“Se le sue scarpe da disegno potranno dettare la profondità a un Hojlund e non appoggiare a un Lucca che viene sempre incontro, il Napoli potrà diventare molto più cattivo in attacco. Serviranno test più solidi per verificare la sostenibilità dei Fab 4 e Conte dovrà considerare quanto costa rinunciare in partenza alla fantasia laterale di Lang e Neres, ma intanto può essere più che soddisfatto del debutto.”