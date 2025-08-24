Convocati Italia, anticipazione Mediaset: presenti 4 del Napoli, torna Politano!

Brevi fonte : sportmediaset
Convocati Italia, anticipazione Mediaset: presenti 4 del Napoli, torna Politano!

Secondo Sportmediaset Matteo Politano torna a vestire la maglia della Nazionale italiana. Il ct Rino Gattuso, presente a Reggio Emilia per la prima giornata di Serie A, ha osservato da vicino gli “azzurrabili” del Napoli e ha deciso di convocare Politano per le partite di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Estonia e Israele.

Politano, escluso dall’ex ct Spalletti, ha mostrato ottime prestazioni sia in attacco che in fase difensiva, conquistando la fiducia di Gattuso, che lo conosce bene dai tempi napoletani. Oltre a Politano, convocati anche Meret ,Lucca e Di Lorenzo, mentre Buongiorno non sarà chiamato a causa del ritardo nel recupero dopo un intervento chirurgico. Con l’assenza di Lukaku, Lucca avrà più spazio nel Napoli e potrà dimostrare il suo valore anche in Nazionale.

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaEL

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliariECL

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo JuventusJuventus

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo InterInter

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo PisaPisa

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo BolognaBolognaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
