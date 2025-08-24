Convocati Italia, anticipazione Mediaset: presenti 4 del Napoli, torna Politano!

Secondo Sportmediaset Matteo Politano torna a vestire la maglia della Nazionale italiana. Il ct Rino Gattuso, presente a Reggio Emilia per la prima giornata di Serie A, ha osservato da vicino gli “azzurrabili” del Napoli e ha deciso di convocare Politano per le partite di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Estonia e Israele.

Politano, escluso dall’ex ct Spalletti, ha mostrato ottime prestazioni sia in attacco che in fase difensiva, conquistando la fiducia di Gattuso, che lo conosce bene dai tempi napoletani. Oltre a Politano, convocati anche Meret ,Lucca e Di Lorenzo, mentre Buongiorno non sarà chiamato a causa del ritardo nel recupero dopo un intervento chirurgico. Con l’assenza di Lukaku, Lucca avrà più spazio nel Napoli e potrà dimostrare il suo valore anche in Nazionale.