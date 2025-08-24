"Assist, palo e un lavoro infinito!". Politano instancabile, voti e pagelle

Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione dell’attaccante del Napoli Matteo Politano in Sassuolo-Napoli? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

Gazzetta dello Sport 7,5 Assist, palo e un lavoro infinito sulla fascia laterale. Si abbassa fino alla linea dei terzini per mandare al Napoli un messaggio di sostanza in quel 5-4-1. Se il Napoli resiste ed è equilibrato, il merito suo.

Corriere dello Sport 7 Aziona lo sprint e da lui partono le principali ripartenze. Mancino caldo, come col Cagliari, nella notte scudetto. Altro assist pennellato per McTominay, poi un palo (e Doig) a negargli il gol.

Tuttosport 6.5 L’ex di turno fa la cosa migliore della gara nella prima frazione, quando mette il pallone per l’incornata di McTominay. Un suo tiro, sporcato da Doig, colpisce il palo.

Repubblica 7 Pennella l'assist per McTominay e colpisce il palo, sotto gli occhi di Gattuso.

Il Mattino 8 Il suo duello è con Doig, punta in diverse circostanze lo scozzese e fin dai primi minuti trova palle interessanti da mettere al centro. È da una lettura fantastica del movimento incrociato di Lucca e McTominay che nasce un cross perfetto per lo scozzese dal sapore scudettato. Spesso quinto in difesa. Prende un palo a inizio ripresa (dal 30'st Neres 6 Tutto a destra, come ci fosse un tridente vero).

