Gevi Napoli Basket, Zubcic: "Siamo una squadra vincente! Obiettivi? Non voglio essere presuntuoso, ma possiamo battere chiunque"

Ultime notizie. Tomislav Zubcic, ala croata della Gevi Napoli Basket, è uno degli assoluti protagonisti di questo grande inizio di stagione della compagine partenopea.

Lo stesso Zubcic ne ha parlato ai microfoni di Cronache di Napoli:

«Conoscevo coach Milicic, la sua fame di vittoria. Quando ho deciso di venire alle pendici del Vesuvio e ho firmato il contratto, sapevo di andare in una squadra vincente. E sono un giocatore estremamente competitivo. In ogni squadra in cui ho giocato mi sono assicurato che facessimo qualcosa di memorabile. E questa squadra, fondata sul duro lavoro quotidiano e sul fair play, vuole vincere. La chimica di squadra, il rispetto reciproco e il sacrificio quotidiano sono evidenti».

Obiettivi per la stagione? «Non voglio sembrare presuntuoso o mettere ulteriore pressione ma dico in maniera chiara che sinora abbiamo dimostrato qualità e competitività. Possiamo affrontare e battere chiunque. Dipende da noi, dalla nostra mentalità, fiducia e coerenza. E sono convinto che entro la fine della stagione dimostreremo a tutti di che pasta siamo fatti».

Sul supporto dei tifosi: «Una enorme fiducia. Sapere di poter contare sul loro sostegno in ogni partita è importante per tutti noi. Quando giri per la città e incontri la gente che ti fa sentire il proprio sostegno è una cosa speciale, perché ti fa amare ancora di più la pallacanestro».