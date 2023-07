Notizie Calcio Napoli - Vergogna in provincia di Brescia: in un oratorio estivo - quindi in chiesa - si insegna ai bambini a cantare ‘Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta’. E’ accaduto più esattamente a Ghedi dove parroco e gli animatori hanno incitato i bambini presenti a intonare questo coro senza che nessuno intervenisse. Scene indegne. Clicca sul play in basso per vedere.