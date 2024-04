Furia ultras all’U-Power. Prima l’assenza nel settore ospiti come segno di protesta alla stagione indecorosa del Napoli, poi lo striscione fortissimo e - dopo il goal lampo del Monza - anche il disappunto manifestato col lancio di fumogeni in campo, due per la precisione, con tanto di contestazione in corso. “Solo gli ultras vincono sempre”, si legge in uno striscione esibito.