Sky - Conte "imita" Bielsa, cambio modulo e decisione inedita contro il Lecce: le ultime

Notizie Napoli calcio - Si avvicina sempre di più Lecce-Napoli, snodo cruciale per la rincorsa scudetto: gli azzurri sono a +3 sull'Inter con quattro gare ancora da giocare prima della fine del campionato. La trasferta in terra salentina sarà estremamente importante, ma mister Conte dovrà affrontarla con diverse defezioni in rosa.

Lecce-Napoli, ultime di formazione

A Lecce il Napoli si presenterà senza gli infortunati Neres, Buongiorno e Juan Jesus (che dovrebbero aver già chiuso la stagione) e per questo lo stesso Conte sta pensando all'ennesima modifica tattica della sua squadra. Ecco le ultime riportate da Sky Sport dopo l'allenamento odierno: