Ultime notizie SSC Napoli - L'ex centrocampista di Lazio, Juve e Inter 'Il Profeta' Hernanes ha commentato via TikTok l'errore su colpo di testa di Kvaratskhelia sotto porta in Napoli-Roma. Era inizio partita, la prima azione da gol per i partenopei, quando il georgiano ha fallito a tu per tu col portiere.

E l'ex centrocampista che ha giocato in Serie A per diversi anni ha 'bacchettato' Kvara: "Non si colpisce così la palla, ti faccio vedere io!".

Ecco il video: