Ultimatum del Napoli all'Atletico Madrid! Il Mattino: offerta per Raspadori entro una settimana

Calciomercato Napoli, l'Atletico Madrid piomba su Giacomo Raspadori! Conferme anche dall'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, secondo cui nello scorso weekend i contatti tra il club spagnolo e l'entourage di Raspadori sono diventati sempre più fitti e l'intesa tra le parti si avvicina sempre di più.

L'Atletico Madrid offre a Raspadori un contratto fino al 2029 (un anno in più di quello che lo lega al Napoli) e un ingaggio da circa 4 milioni di euro netti a stagione.

"Ma chiudere l'affare non sarà così facile", assicura Il Mattino, anche perché c'è ancora tanta distanza tra l'offerta dell'Atletico Madrid e la richiesta del Napoli, che pretende 35-40 milioni di euro per lasciar partire Raspadori. Offerta che però non è ancora arrivata. Secondo Il Mattino, il Napoli ha dato un ultimatum all'Atletico Madrid: l'offerta per Raspadori deve arrivare entro una settimana!