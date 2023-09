Grande Fratello, Signorini difende Napoli e zittisce Paolo Masella: replica da applausi! | VIDEO

Notizie - Aveva fatto scatenare una gran polemica, l'uscita infelice al Grande Fratello di Paolo Masella, macellaio romano e conocorrente del GF, per alcune affermazioni su Napoli. Durante uno dei daytime in diretta dalla casa, in una conversazione con altri partecipanti alla trasmissione, ha affermato che per lui Napoli non rientra neppure tra le prime 5 città d'Italia per storia e cultura:

"Per i miei gusti Napoli non rientra neppure tra le prime 5 perché c'ha poca cultura. Storia culturale, nel senso di artistica. Nel senso che ti direi Roma e, dopo Roma, Firenze e Venezia. Non culturali nel senso che se io ci vado in giro, per me personalmente, non ci vedo tutti...come ti posso spiegare? Colosseo, Circo Massimo...".

Dopo il tam tam sui social, il conduttore Alfonso Signorini non ha potuto fare altro che tornare sul tema per una tiratina d'orecchie al concorrente, difendendo Napoli:

"Io porto la mia Napoli nel cuore, tu non puoi dire che Napoli non ha delle bellezze culturali, tradizione: no, guarda, io mi arrabbio veramente! Prenditi un weekend e vai a vedere Napoli! L'hai visto il Cristo Velato? Il chiostro di santa Chiara? Devi vederla, è una città meravigliosa. La bellezza non ha classifiche, non si può fare una classifica delle città d'Italia!".

