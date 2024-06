Cheddira saluta il Frosinone e torna a Napoli: "Immensa gratitudine per questi colori"

Notizie calcio Napoli. Addio al Frosinone per Walid Cheddira. L'attaccante marocchino, completata la stagione che alla fine ha portato in dote un'amara retrocessione in Serie B per i ciociari, ha voluto salutare la piazza laziale prima di far ritorno al Napoli, che ne detiene il cartellino.

L'ha fatto tramite un post di Instagram: