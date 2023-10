Alvino: "ADL, con Garcia commessi due errori. Ora va evitato il terzo ma qual è?"

Notizie Calcio Napoli – Antonio Conte sembra aver rifiutato la panchina del Napoli e quindi, almeno per il momento, Rudi Garcia continuerà a guidare il Napoli, Il collega Carlo Alvino ha commentato la vicenda sul suo profilo X;

“Il primo errore Adl, per sua stessa ammissione, lo ha fatto in estate scegliendo Garcia, il secondo lo ha fatto ieri quando convinto di parlare in assenza di giornalisti alla tavola rotonda organizzata a Roma da Confindustria ammette che “con Garcia sto vivendo un momento no e prenderò le decisioni più opportune quando sarà il momento”. Una dichiarazione spiazzante che di fatto è stata letta, giustamente, come l’esonero (per ora) solo virtuale del tecnico. Adesso il presidente, dopo il no di Conte, non vuole commettere il terzo errore. Quale potrebbe essere? La conferma di Garcia o l’ingaggio di un nuovo tecnico incapace di invertire il trend? E allora ecco che si prende tempo. Intanto quando tutti i nazionali ritorneranno Adl sarà a Castelvolturno e poi con la squadra nella trasferta di Verona. Il tempo sarà buon amico del Napoli?”.