Restyling stadio Maradona, entro fine mese il tavolo tecnico con Governo, Comune e De Laurentiis: investimento da 200 milioni

Ultime notizie SSC Napoli - Nei giorni di Euro 2024 potrebbero esserci novità e sviluppi per il destino del Maradona agli Europei del 2032. Ne parla il Corriere dello Sport.

Napoli vuole esserci tra le cinque città italiane coinvolte. Tappa obbligatoria la ristrutturazione dello stadio per rispettare i parametri Uefa:

“Nei prossimi giorni, forse già entro fine mese, verrà convocato un tavolo tecnico di lavoro nel quale si confronteranno tutte le parti in causa coinvolte: il Governo, le istituzioni dello sport con il ministro Abodi, il sindaco di Napoli Manfredi e, ovviamente, il presidente De Laurentiis. Oltre alle prime valutazioni tecniche già effettuate (la priorità sarà avvicinare diversi settori come le due curve e una parte delle tribune al campo per migliorare la visibilità complessiva) si stanno studiando soluzioni per ottenere agevolazioni fiscali. L’investimento sarà ingente, circa 200 milioni, ma tutto dovrà essere presto definito nel dettaglio”