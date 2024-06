Calciomercato SSC Napoli - Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Parma è protagonista di un duello con il Cagliari per Gianluca Gaetano, centrocampista 24enne del Napoli, ma pensa a Nicolò Cambiaghi, 23enne attaccante di proprietà Atalanta in prestito all’Empoli, anche lui accostato al Napoli.