Caso Di Lorenzo, i possibili sviluppi: trapela un'idea dopo i colloqui con Conte e Manna

Calciomercato SSC Napoli - Il prossimo passo della vicenda che riguarda il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, in virtù del bilancio finale della riunione di martedì, dovrebbe andare in scena dopo la fase a gironi dell’Europeo, e dunque a fine mese. Ne parla il Corriere dello Sport.

L’idea è che Di Lorenzo, dopo aver parlato direttamente con il ds e l’allenatore e poi anche indirettamente attraverso il suo agente, debba innanzitutto dedicarsi alla Coppa:

“Per il resto si vedrà tra qualche settimana. Mercoledì, tra l’altro, il capitano s’è presentato in conferenza stampa nel ritiro dell’Italia e con grande coerenza e coraggio non ha mai dribblato l’argomento, inevitabilmente tirato in ballo:

«Posso dire che ho parlato con la società a fine stagione e dopo sono venuto in Nazionale. La concentrazione è massima su questa competizione. Dà fastidio sentire persone che suppongono certe cose su di me, ma ora conta far bene con l’Italia»”