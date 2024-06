Calciomercato Napoli, Spinazzola al posto di Mario Rui: il giallorosso apre

Calciomercato Napoli, pronto il restyling sulla corsia mancina anche se solo parziale con appena un'uscita dei due esterni attualmente in rosa.

Calciomercato Napoli, Spinazzola al posto di Maro Rui?

Ecco quanto si legge da La Repubblica oggi in edicola:

"Il Napoli cambierà volto pure a sinistra: Mario Rui è in uscita. Il portoghese vorrebbe tanto tornare a casa e il club agevolerà la sua partenza. Al suo posto, tra le soluzioni c’è Leonardo Spinazzola: la Roma non gli rinnoverà il contratto e il diesse Manna sta valutando il colpo a parametro zero. Il gradimento del giocatore c’è. Spinazzola sarebbe un’alternativa a Matias Olivera".