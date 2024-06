ULTIM'ORA - Clamoroso Nigeria, il CT Finidi si sarebbe dimesso! Decisivo lo sfogo di Osimhen

Finidi George si è dimesso dalla carica di capo allenatore dei Super Eagles della Nigeria in seguito all'annuncio della nomina di un consulente tecnico straniero da parte della Federcalcio nigeriana. La notizia campeggia su tutte le home page dei principali quotidiani sportivi del paese.

Dimissioni CT Nigeria Finidi, decisivo lo sfogo di Osimhen

La decisione di assumere un consulente tecnico straniero è arrivata nel contesto dell'insoddisfazione per le recenti prestazioni della squadra, inclusa una sconfitta cruciale contro la Repubblica del Benin che ha lasciato i Super Eagles in difficoltà nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026.

Finidi, che era stato annunciato come capo allenatore all'inizio di quest'anno, aveva firmato un contratto di un anno con la NFF, con possibilità di proroga in base alle prestazioni nella Coppa d'Africa e nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo. Il suo mandato includeva la guida della Nigeria in due amichevoli internazionali e il lavoro come assistente allenatore sotto il precedente allenatore, Jose Peseiro.

La mossa della NFF di assumere un consulente tecnico straniero è stata vista come un passo per rivitalizzare le prospettive della squadra dopo una serie di risultati deludenti. Questa uscita segnalata potrebbe essere inseparabile dalla mossa fatta dalla NFF. Nel frattempo, un annuncio ufficiale deve ancora essere fatto da parte della NFF – sito web e gestori dei social media.

La sua uscita è stata confermata dall'ex responsabile dei media degli Eagles, Toyin Ibitoye, sul suo account X. Ibitoye ha scritto: "Novità appena arrivata: Finidi George @FinidiGeorge_FG si è dimesso dalla sua posizione di manager @NGSuperEagles".

Decisivo anche lo sfogo dell'attaccante della SSC Napoli Victor Osimhen nel pomeriggio di oggi: "Dice sciocchezze, pubblicherò gli screenshot"