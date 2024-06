Spagna-Croazia, infortunio muscolare per Morata: rischia un lungo stop

Europei - Infortunio Morata in Spagna-Croazia, la prima partita del Girone degli Europei per le due Nazionali dove già nel primo tempo dominavano le furie rosse per 3-0, quando poi a metà della ripresa si è infortunato Morata.

Infortunio Morata: condizioni e tempi di recupero

Si è fatto male alla prima partita del girone Alvaro Morata che ora rischia anche un lungo stop e di saltare il resto dell'Europeo. Da capirei nelle prossime ore quelli che saranno gli esiti degli esami di Morata con i tempi di recupero da valutare visto il problema muscolare che l'ha costretto ad uscire dal campo prima della fine del match.