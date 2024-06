Criscitiello: "Quando parlo bene del Napoli nessuno lo nota: è mai possibile?"

Michele Criscitiello ha rilasciato alcune dichiarazioni a radio Kiss Kiss Napoli:

"Ricevo sempre molti insulti dai tifosi napoletani, ma la gente deve capire che io non ho niente contro gli azzurri. Calcisticamente sono rivale della Salernitana perché sono ultras dell’Avellino, perché purtroppo i derby contro il Napoli non li ho potuti vivere perché ero troppo piccolo, ma lo hanno fatto i miei.

Quando parlo bene del Napoli nessuno lo nota: è mai possibile? Poi quando dico qualcosa sul Napoli che non piace allora io sono contro. Quando ho detto che Conte non sarebbe arrivato a Napoli per una questione di ingaggio io ne ero convinto, invece non è andata così".