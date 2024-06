Albania, il premier Rama: "Spalletti un giorno si siederà sulla panchina della Juventus, non averlo preso è stato un peccato!"

Edi Rama, primo ministro dell’Albania dal 2013, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport.

Italia-Albania questa volta vale per l’Europeo: che effetto le fa?

«Incredibile. Sarà la prima volta (e spero l’ultima) nella mia vita che mi augurerò che l’Italia non vinca una partita nell’Europeo. Ma comunque a me andrebbe benissimo un pareggio, che, per i nostri rossoneri, sarebbe come una vittoria. Lo so che per i nostri azzurri il pareggio con l’Albania sarebbe l’inizio di un processo contro Spalletti. Ma, purtroppo, all’Italia non posso augurare niente più del pareggio».