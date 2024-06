Ultime notizie SSC Napoli - Rocco Hunt, cantante, sulle colonne della Gazzetta dello Sport scrive all’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori in vista dell’Europeo 2024.

“Grande Giacomo Raspadori, ti auguro il meglio per questo Europeo. La tua qualità in campo, lo spirito di sacrificio, e l’amore per la maglia che hai sempre dimostrato possano spingere te e il gruppo il più avanti possibile in questa avventura”