Calciomercato Napoli, idea Spinazzola: Manna e Conte hanno un solo dubbio

Calciomercato Napoli, anche il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola riporta della suggestione relativa a Leonardo Spiazzola in uscita dalla Roma.

Ecco quanto si legge dalle colonne del quotidiano:

Spinazzola a fine mese andrà in scadenza di contratto con la Roma, per il Napoli è un’opportunità concreta. Il direttore sportivo Manna si è confrontato con Conte, gli unici dubbi possono riguardare la tenuta fisica del calciatore che ha fatto fatica a trovare continuità dopo il grave infortunio rimediato in Nazionale all’Europeo del 2021.