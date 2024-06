Ultime notizie SSC Napoli - Damiano Tommasi, ex centrocampista della Roma e sindaco di Verona, sulle colonne della Gazzetta dello Sport scrive al centrocampista del Napoli Michael Folorunsho in vista dell’Europeo 2024.

“Michael Folorunsho, ispira la speranza anche in azzurro, come hai fatto con quello scatto in area al 93’ di Verona-Udinese, quando è arrivata la rete di una vittoria chiave per la salvezza; e in Germania osa con coraggio come a Roma, con quel gol fantastico”